Каждые две минуты одна женщина в мире умирает от рака шейки матки

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Каждый год в Казахстане около 2 000 женщин заболевают раком шейки матки, 600 из них умирают в первые 12 месяцев после обнаружения болезни. Что такое рак шейки матки, как он лечится в Казахстане, и как решить проблему распространения этого недуга, рассказали маммологи и онкогинекологи на пресс-конференции в столице, передаёт Baigenews.kz.

Рак шейки матки считается самой распространённой онкологической болезнью у казахстанских женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-44 года.

"Ежегодно регистрируются около 2 000 новых случаев рака шейки матки и около 600 случаев смертельных исходов от этого заболевания. Потому что больные поступают в запущенных стадиях. На репродуктивную функцию рак шейки матки никак не влияет, никакую роль не играет. Менструальный цикл не нарушается, при этом женщина не знает, что у неё растёт заболевание шейки. Поэтому все женщины, кто живёт половой жизнью, должны проходить осмотр у гинеколога", - пояснила онкогинеколог Толкын Садыкова.

В Казахстане в структуре онкопатологии у женщин рак шейки матки занимает второе место, после рака молочной железы.

"Рак молочной железы уже многие десятилетия не только в Казахстане, но и во всём мире занимает ведущее место. К сожалению, прирост есть. В 2011 году диагноз вышел на первое место по всей структуре онкологических заболеваний. В Казахстане ежегодно регистрируется более 35 тысяч онкологических процессов, из них пять тысяч случаев рака молочной железы. Каждая седьмая женщина страдает именно онко процессом. За шесть месяцев прошлого года выявлено 17 884 новых случаев, в том числе 2 407 - рак молочной железы, что составляет 14 процентов", - рассказала заведующая центром маммологии Алия Абдрахманова.

По словам заведующего центром онкогинекологии КазНИИОиР Ерлана Кукубасова, первая стадия рака во всём мире лечится хирургическим методом. Начиная со второй стадии женщины подвергаются химиолучевому лечению.

"Первая стадия лечится по стоимости от 100 тысяч до 600 тысяч тенге. Начиная со второй стадии, женщины получают химиолучевую терапию по стоимости 1,5-2 миллиона. Продолжение терапии - до пяти миллионов. Если брать в учёт, что пациентки сейчас могут получать иммунотерапию, даже не смогу привести данные, потому что эта терапия во всём мире дорогая. Поэтому врачам и государству будет выгоднее, чтобы женщина либо не заболела, либо заболевание было выявлено в предопухолевом состоянии", - отметил врач.

Как рассказала главный внештатный онколог министерства здравоохранения РК, председатель правления АО "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова, рак шейки матки является единственным онкозаболеванием, которое можно предотвратить.

"Причиной данного вида рака в большинстве случаев является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается половым путём. Стратегия ВОЗ – это профилактика рака шейки матки. Профилактика складывается из трёх ступеней. Первичная профилактика - это вакцинация девочек 9-14 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ), то есть до первого полового опыта. Можно вакцинировать девушек и в 15, и в 20 лет, если ранее они не были заражены ВПЧ. Сейчас также во всем мире уже начата вакцинация мальчиков, так как мальчики являются переносчиками ВПЧ, и они заражают девочек", - сообщила Диляра Кайдарова.

В Казахстане с 2024 года начнётся вакцинация девочек 9-11 лет от ВПЧ.

"Перед нами стоит очень важная задача - подготовиться к вакцинации, чтобы это не было так, как в 2013 году. Тогда проводился пилотный проект по вакцинации в четырёх регионах Казахстана. К сожалению, он был свёргнут из-за мощной антивакцинальной кампании, которую поддерживали даже в парламенте Казахстана", - заявил Ерлан Кукубасов.

Вакцинация против ВПЧ – признанный метод профилактики папилломавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в том числе рака шейки матки. Массовую вакцинацию поддерживают ВОЗ, ACOG, ESGO, SGO, ACS и многие другие организации.

ВОЗ рекомендует к 2030 году привить от ВПЧ не менее 90 процентов девочек в возрасте до 15 лет. Это, наряду со скринингом и ранним лечением, должно сократить количество новых случаев рака шейки матки на 42 процента к 2045 году и предупредить 14 миллионов смертей к 2070 году.