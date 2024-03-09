"КазАвтоЖол" предупредил водителей о тумане на дорогах Астаны и ещё пяти регионов
Сегодня, 12:27
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Сегодня, 12:27Сегодня, 12:27
86Фото: pixabay
Национальный оператор "КазАвтоЖол" предупредил казахстанских водителей о надвигающейся непогоде, передаёт BaigeNews.kz.
"В Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистаусуой, Акмолинской областях и в городе Астана ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах. В области Абай и в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, в следствии чего возможно образование гололеда", — говорится в сообщении.
Водителей просят соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок.
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