"КазАвтоЖол" необоснованно взимал плату с автовладельцев

Кокшетауской транспортной прокуратурой по результатам анализа вопроса соблюдения законодательства об оплате за проезд на платных участках дорог защищены права 605 предпринимателей-перевозчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

"Филиалом АО "НК "ҚазАвтоЖол" необоснованно начислялись суммы за проездвладельцам большегрузных автомашин на отрезке автодороги "Астана-Петропавловск". Платный участок начинается с 304 км автомобильной дороги общего пользования, который проходит через город Кокшетау, однако первая контрольная арка расположена лишь на 309 км", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на пользователя уже при въезде на платную автомобильную дорогу и проезд через контрольную арку распространяются условия Публичного договора оператора дорог.

При таких обстоятельствах, для субъекта предпринимательства стоимость проезда всего 5 км была равна 50 км.

"После вмешательства прокуратуры начисленные суммы за проезд на указанном участке автодороги 605 субъектам бизнеса на сумму около 3,5 млн тенге отменены, а в целях устранения нарушений законности пересматривается работа дорожной измерительной системы", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратурой инициирован вопрос введения "абонентской платы" для жителей населенных пунктов, профильным министерством он поддержан и находится на стадии согласования.