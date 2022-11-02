Казашка стала лучшей актрисой в Китае

Казашка Риза Алимжан получила телевизионную премию Feitian Award в Китае, передаёт BaigeNews.kz.

1 ноября в Пекине состоялась 33-я церемония вручения премии. Приз за главную женскую роль в фильме Minning Town вручили казашке.

Когда девушка вышла на сцену, чтобы принять награду, она со слезами сказала:

"Мне очень повезло. Спасибо оргкомитету, зрителям и друзьям за признание. Позвольте мне сказать спасибо всем на моем родном языке: "Рахмет".

