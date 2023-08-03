"Казахтелеком" будет прокладывать оптоволоконный интернет в Афганистане

На сегодня в КазНУ им. Аль-Фараби учатся 130 студентов из Афганистана.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и министр торговли и промышленности Афганистана Алхадж Нуриддин Азизи обсудили основные аспекты сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил Серик Жумангарин, во время апрельского визита в Кабул стороны поставили перед собой задачу увеличить объем товарооборота между странами с 1 до 3 млрд долларов.

"По итогам последнего визита казахстанских компаний в Кабул состоялись первые поставки наших энергетических напитков, мучных изделий, минеральных удобрений, есть заинтересованность в подсолнечном масле. В импорте из Афганистана наряду с сельскохозяйственной продукцией появился текстиль. Нам есть над чем активно работать", — отметил Серик Жумангарин.

Для активизации сотрудничества афганской стороне было предложено использовать потенциал nоргового дома Казахстана в г. Герате и открыть свое торговое представительство в Казахстане.

Участники встречи обсудили возможности развития действующих торговых путей и создания альтернативных маршрутов поставок товаров и через Афганистан.

Казахстан рассматривает участие отечественных компаний и в других экономических проектах, реализуемых в Афганистане, особенно в транспортной, горнорудной, телекоммуникационной и сельскохозяйственной сферах.

В частности, после визита казахстанской делегации в Кабул в апреле этого года АО "Казахтелеком" подписал контракт с афганской стороной на поставку на коммерческой основе оптоволоконного интернета в Афганистан.

Казахстан и Афганистан сотрудничают и в образовательном направлении. На сегодня в КазНУ им. Аль-Фараби учатся 130 студентов из Афганистана.



Серик Жумангарин предложил в случае заинтересованности увеличить число обучающихся в Казахстане студентов из Афганистана.