Казахстану предложили 33% Камбаратинской ГЭС-1

Кыргызстан считает, что он может передать Казахстану и Узбекистану по 33% участия в проекте строительства Камбаратинской ГЭС-1. Сам Бишкек получит 34% участия, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Кыргызстана.

"По итогам встречи на уровне министерств энергетики трех республик 6 января 2023 года подписана дорожная карта. На сегодня сторонами рассматриваются вопросы долевого участия в проекте Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана 34%, 33%, 33% соответственно. Проект совместного соглашения на стадии разработки сторонами. Конкретные условия возможного сотрудничества в настоящее время сторонами не определены", - говориться в сообщении.

Между тем, Бишкек ведет дополнительные переговоры с потенциальными инвесторами. Для ускорения проекта возможно привлечение средств международных финансовых институтов. Всемирный банк выделил 5 млн долларов на актуализацию ТЭО проекта.

Мощность станции Камбаратинской ГЭС-1 должна составить 1860 МВт (4 гидроагрегата по 465 МВт), среднегодовая выработка электроэнергии — 5,64 млрд кВт/ч. Стоимость строительства оценивается в $2,9 млрд