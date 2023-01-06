Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве ГЭС

Фото: пресс-служба Минэнерго

Главы энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

В Бишкеке министр энергетики РК Болат Акчулаков, его коллеги из Кыргызстана - Таалайбек Ибраев и Узбекистана - Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1".

Стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.

Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.

Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизировать водообеспечение региона.