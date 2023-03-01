"Казахстану нужен механизм компенсаций от влияния антироссийских санкций" - эксперт о визите Блинкена

Фото: МИД РК

О необходимости разработки определённого механизма компенсаций и сдержек для Казахстана от санкций против России высказался заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим,что ключевым пунктом визита Блинкена является участие в формате С5+1, то есть Центрально-Азиатская пятёрка и Соединённые Штаты Америки.

"Этому формату уже более семи лет, он успешно реализуется в таких сферах, как торговля, инвестиции, транспортные коммуникации, вода, энергетика, безопасность. Как известно, Казахстан и США являются стратегическими партнёрами, и это ещё раз было подчёркнуто в ходе официального визита. Не случайно, что в устах Блинкена вновь прозвучал тезис о поддержке территориальной целостности, независимости, суверенитета наших стран. Более того, очень важна поддержка США регионального сотрудничества и кооперации", - отметил спикер.

Он считает, что в ходе переговоров нельзя было не затронуть глобальные вопросы, которые сейчас есть в мире - это российско-украинский конфликт, противодействие наркоторговле, экстремизму и терроризму в Афганистане.

"Что касается отношений между западными странами и Россией, на встрече было озвучено, что наша страна косвенным образом страдает от введённых санкций против России, поскольку мы находимся с ней в одной экономической зоне. Блинкен заявил, что полностью понимает нашу озабоченность. Более того, уверил, что против Казахстана нет и не будет санкций со стороны других стран в контексте этого российско-украинского конфликта. Понятно, что должен быть разработан определённый механизм компенсаций и сдержек от таких санкций. В этом плане американская администрация проявила своё понимание и заинтересованность. Здесь мы имеем точки соприкосновения. Конечно, наша позиция по глобальным международным проблемам, и по вопросу России и Украины известна американской стороне", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, во всех смыслах данная встреча прошла продуктивно и дружественно.

Напомним, Энтони Блинкен посетил Астану с первым официальным визитом. В ходе дружеских и конструктивных переговоров в формате С5+1 были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также перспективы казахстанско-американского сотрудничества.