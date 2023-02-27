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  • О деталях визита Энтони Блинкена в Казахстан, рассказали в МИД
Anadolu Agency Сегодня, 17:13
201
Сегодня, 17:13
201
Фото: Anadolu Agency

О деталях визита Энтони Блинкена в Казахстан, рассказали в МИД

В Министерстве иностранных дел рассказали подробности о предстоящем визите государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"28 февраля состоится первый официальный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведёт переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберды", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров. 

В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдёт министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

се главы МИД стран Центральной Азии подтвердили своё участие. На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества стран Центральной Азии с США в сфере экономики, энергетики, защиты окружающей среды и борьбы с терроризмом. На сегодня механизм С5+1 зарекомендовал себя в качестве эффективной дипломатической платформы, способствующей региональному сотрудничеству в деле обеспечения многопланового развития Центральной Азии", - добавил Смадияров.

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#США #визит #МИД
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:13
201
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