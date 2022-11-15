Казахстанцы завоевали две путёвки на чемпионат мира по водным видам спорта

Фото: olympic.kz

Казахстанские ватерполисты, выигравшие две бронзовые медали на чемпионате Азии, прошедшем в Таиланде, квалифицировались на мировое первенство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"Мужская и женская сборные команды Казахстана заняли третьи места. Это позволило им квалифицироваться на 19-й чемпионат мира FINA по водным видам спорта, который пройдет в Фукуоке (Япония) в июле 2023 года", - сообщили в НОК.

Чемпиона мира - главное спортивное событие следующего года в олимпийских водных видах спорта. В нём ожидается участие около 5 000 спортсменов из более 200 стран, которые разыграют 76 комплектов медалей в пяти видах: плавании, водном поло, плавании на открытой воде, прыжкам в воду и артистическом плавании.

Первоначально чемпионат должен был состояться летом 2021 года, однако после переноса летних Олимпийских игр 2020 в Токио и наложения дат обоих соревнований, ЧМ был сдвинут на 2022 год. В январе 2022-го, в связи с продолжающейся пандемией Covid-19, чемпионат был снова перенесён Международной федерацией плавания на год, чтобы обеспечить для всех участников безопасное и успешное проведение турнира.