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  • Казахстанцы задолжали за платные дороги более пяти миллиардов тенге
МИИР РК Сегодня, 03:35
230
Сегодня, 03:35
230
Фото: МИИР РК

Казахстанцы задолжали за платные дороги более пяти миллиардов тенге

Казахстанцы задолжали за платные дороги более пяти миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Об этом стало известно в ходе конференции, организованной министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

В частности, жители Жанакорганского района Кызылординской области обратились в комитет автодорог с просьбой отменить для местных жителей абонентскую плату для грузового транспорта. Кроме того, у жителей накопились долги за пользование дорогой. С ними подписано медиативное соглашение, в соответствии с которым владельцы автотранспорта должны оплатить пользование дорогой в установленные сроки. К примеру, имея задолженность на сумму 300 тысяч тенге, они будут оплачивать её ежемесячно по графику в течение двух лет.

Заместитель главы комитета автодорог МИИР РК Жамбыл Бахтияр пояснил, что в Казахстане есть два вида платных дорог. Первая система – закрытая (на участках Астана – Щучинск, Караганда – Астана, Алматы – Капшагай). Здесь, если есть задолженность, машина может проехать только после её погашения. Семь участков протяжённостью 1,4 тысяч километров – открытая система, где происходят фиксация и начисление платы, за счёт этого образовалась задолженность.

 

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#платные дороги #долг #МИИР #дороги
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:35
230
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