Казахстанцы задолжали за платные дороги более пяти миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Об этом стало известно в ходе конференции, организованной министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

В частности, жители Жанакорганского района Кызылординской области обратились в комитет автодорог с просьбой отменить для местных жителей абонентскую плату для грузового транспорта. Кроме того, у жителей накопились долги за пользование дорогой. С ними подписано медиативное соглашение, в соответствии с которым владельцы автотранспорта должны оплатить пользование дорогой в установленные сроки. К примеру, имея задолженность на сумму 300 тысяч тенге, они будут оплачивать её ежемесячно по графику в течение двух лет.

Заместитель главы комитета автодорог МИИР РК Жамбыл Бахтияр пояснил, что в Казахстане есть два вида платных дорог. Первая система – закрытая (на участках Астана – Щучинск, Караганда – Астана, Алматы – Капшагай). Здесь, если есть задолженность, машина может проехать только после её погашения. Семь участков протяжённостью 1,4 тысяч километров – открытая система, где происходят фиксация и начисление платы, за счёт этого образовалась задолженность.