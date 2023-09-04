Казахстанцы вышли в 1/4 финала чемпионата Азии по настольному теннису
Сегодня, 13:28
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Сегодня, 13:28Сегодня, 13:28
127Фото: olympic.kz
В городе Пхенчхан (Южная Корея) стартовал 26-й чемпионат Азии по настольному теннису. В командных соревнованиях сборная Казахстана пробилась в четвертьфинал турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В этом виде программы страну представляют Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров, Сарвиноз Миркадирова, Анастасия Лаврова, Зауреш Акашева, Ангелина Романовская.
Нашим спортсменкам удалось обыграть команды Бангладеша со счетом 3:0, Непала - 3:0, Узбекистана - 3:0. Мужская команда обошла сборные Непала со счетом 3:0, Бангладеша - 3:0, Кыргызстана - 3:0, Таиланда - 3:2.
Матчи следующего раунда пройдут сегодня, 4 сентября.
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