Казахстанцы всё чаще выходят на просрочки по кредитам - эксперты

По состоянию на 1 апреля текущего года кредиты банков второго уровня (БВУ) нашей страны с просрочкой платежей свыше 30 дней составили 1,1 триллиона тенге - на 7,4 процента больше, чем месяцем ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Наиболее "плохие" займы с "долгой" просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+) выросли на 2,5 процента за месяц, до 847,4 миллиарда тенге. При этом ссудный портфель БВУ увеличился на 1,4 процента за месяц, до 24,6 триллиона тенге.

В целом по БВУ к апрелю доля займов с просрочкой платежей свыше 30 дней достигла 4,6 процента (против 4,3 процента месяцем ранее), а доля NPL 90+ составила 3,4 процента (здесь за месяц показатель увеличился на 0,03 п. п.). Нарастить ссудный портфель в месячной динамике смогли лишь шесть банков из топовой десятки и 13 БВУ в целом по сектору.

В десятке крупнейших банков-кредиторов страны объёмы займов с просрочкой платежей свыше 30 дней в месячной динамике удалось уменьшить всего одному фининституту - Jusan Bank: минус 2,8 процента, до 142 миллиарда тенге по итогам марта текущего года.

Только два банка из топ-10 смогли сократить объемы NPL 90+. Jusan Bank показал наилучшие результаты, сократив этот показатель на 3,3 процента за месяц, до 131,2 миллиарда тенге. Кредитный портфель Jusan Bank в то же время увеличился на 2,9 процента за месяц, составив 1,2 триллиона тенге.

Процент займов с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) в портфеле Jusan Bank составляет приблизительно 11 процентов, что превышает среднестатистический уровень по сектору. Однако провизии банка, равные 297,9 миллиарда тенге на 1 апреля текущего года, более чем в два раза покрывают объем NPL. По этому параметру Jusan Bank, вместе с Евразийским Банком (2,5 раза), Банком Центр Кредит (2,6 раза) и Halyk Bank (2,7 раза), занимает лидирующие позиции среди крупных банков страны. К примеру, в среднем по сектору объем провизий превосходит NPL 90+ в два раза.

Так как в случае с Jusan Bank наличие NPL в портфеле связано с "наследием" проблемных Цеснабанка и АТФ Банка, то, с учётом исторического бэкграунда, текущие показатели можно считать весьма позитивными.

Второй банк, сокративший негативный показатель - Bereke Bank, хотя тут уменьшение объёмов NPL 90+ составило всего 0,1 процента, до 108 миллиарда. Ссудный портфель банка при этом сократился: на 0,3 процента за месяц, до 1,3 триллиона тенге.

Доля займов с долгой просрочкой в портфеле Bereke Bank достигает 8,2 процента. Провизии банка превосходят объем NPL 90+ в 1,9 раза, что немного ниже среднего уровня по сектору.

Наличие большого объема просроченных займов связано, скорее, с общими проблемами финансового учреждения, от которых Bereke Bank смог избавиться только после смены акционеров и названия. Стоит отметить, что речь идет о бывшем филиале российского Сбербанка, который попал под санкции в результате геополитического кризиса. Удалось избавиться от санкций для этого теперь уже казахстанского банка лишь в марте текущего года.