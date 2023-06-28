Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции

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В Турции раскрыли, граждане какой страны активнее других скупали жильё в республике с января по май 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

На первом месте оказались россияне, которые приобрели 5723 квартиры в Турции, сообщается на сайте местного Национального института статистики (TÜİK).

Далее следуют граждане Ирана, Ирака, Казахстана и Германии. На их доли пришлись 2300, 809, 605 и 564 квартиры соответственно.

"Всего за пять месяцев в Турции иностранцам продано 16,8 тысячи единиц недвижимости", — отмечается в статье.