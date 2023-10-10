Казахстанцы стали чаще жаловаться на интернет и сотовую связь

Количество жалоб казахстанцев на интернет и сотовую связь увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлыми годами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

По словам руководителя Комитета по защите прав потребителей Аскара Тынысбекова, требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения.

Как отметили в Минторговли, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%.

"Если в уполномоченный орган в 2020 году поступило 21 тыс., то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысяч обращений. Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли – 14,3 тыс., бытовых услуг – 4,7 тыс., электронной торговли – 2,6 тыс. обращений", - говорится в сообщении.

При этом, наибольший рост произошел в сферах предоставления услуг в объектах общественного питания – в 2,8 раза, услуги транспорта и связи в 2,5 раза, и в сфере медицинских услуг – в 2 раза.

Аскар Тынысбеков порекомендовал Министерству цифрового развития принять соответствующие меры реагирования.