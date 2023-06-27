Казахстанцы стали чаще отправлять деньги в Россию

Фото: inform.kz

Совокупный объём средств, отправленных за рубеж и полученных из-за рубежа при помощи международных систем денежных переводов, за январь–апрель текущего года составил 368,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Из них 259,3 миллиарда тенге пришлись на переводы, отправленные за рубеж - это на 11,5 процента меньше, чем годом ранее. При этом количество транзакций выросло на 11,8 процента, до 749,1 тысячи. Средний чек одного перевода, отправленного за рубеж через систему денежных переводов, уменьшился за год с 437,5 до 346,1 тысячи тенге.

Так, среди стран по объёму отправленных из страны денег за январь-апрель текущего года лидирует Турция: 70,7 миллиарда тенге, что на 9,4 процента меньше, чем за январь–апрель прошлого года. Следом идёт Россия, причём здесь объём переводов из Казахстана вырос более чем в полтора раза за год, до 69,2 миллиарда тенге. Замыкает тройку стран-лидеров Узбекистан: 51,7 миллиарда тенге, минус 17,7 процента за год.

Значительный объём переводов пришёлся также на Грузию: 27,6 миллиарда тенге, на 20,2 процента больше, чем годом ранее. В то же время объём переводов в Кыргызстан сократился сразу в 5,2 раза, с 43,1 до 8,2 миллиарда тенге.

"По полученным из-за рубежа денежным средствам среди стран-отправительниц лидирует Россия, на которую пришлось 40,4 процента всего отправленного в РК объёма средств: 44,2 миллиарда тенге, на 65,6 процента больше, чем за январь–апрель 2022 года. Следом идут Узбекистан, Южная Корея и США, откуда казахстанцами и гостями республики было получено 11,9 миллиарда, 10,9 миллиарла и 10,8 миллиарда тенге соответственно. При этом объём полученных денег из этих стран сократился: из Узбекистана - на 12,9 процента, из Южной Кореи - на 22,6 процента, из США - на 34,6 процента", - отмечают аналитики.

Объём полученных из-за рубежа средств составил 109,6 миллиарда тенге, что практически равняется прошлогоднему объёму. Количество транзакций выросло лишь на 0,5 процента, до 397,6 тысячи. В результате средний чек одного перевода, полученного из-за рубежа через систему денежных переводоы, уменьшился на 0,5 процента, до 275,6 тысячи тенге.

Среди стран по объёму отправленных из страны денег за январь–апрель текущего года лидирует Турция: 70,7 миллиарда тенге, что на 9,4 процента меньше, чем за январь–апрель прошлого года. Следом идёт Россия, причём здесь объём переводов из Казахстана вырос более чем в полтора раза за год, до 69,2 миллиарда тенге. Замыкает тройку стран-лидеров Узбекистан: 51,7 миллиарда тенге, минус 17,7 процента за год.

Кроме того, значительный объём переводов пришёлся также на Грузию: 27,6 миллиарда тенге, на 20,2 процента больше, чем годом ранее. В то же время объём переводов в Кыргызстан сократился сразу в 5,2 раза, с 43,1 до 8,2 миллиарда тенге.

По полученным из-за рубежа денежным средствам среди стран-отправительниц лидирует Россия, на которую пришлось 40,4 процента всего отправленного в стране объёма средств: 44,2 миллиарда тенге, на 65,6 процента больше, чем за январь–апрель 2022 года.