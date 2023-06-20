Казахстанцы стали чаще отказываться от хлеба и круп

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Бюро нацстатистики выяснили, что казахстанцы стали меньше потреблять хлебопродукты и крупяные изделия, передаёт BaigeNews.kz.

"В первом квартале по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наибольшее снижение потребления наблюдалось на хлебопродукты и крупяные изделия – на 5,8 процента, потребление рыбы и морепродуктов уменьшилось на 2,3 процента", - говорится в отчёте.

Рост потребления зафиксирован на яйца – 6,6 процента, фрукты – на 2,8 процента, сахар и кондитерские изделия – на 2,6 процента.

Наибольшие доли расходов приходятся на мясо и мясопродукты (16,8 процента), хлебопродукты и крупяные изделия (7,9 процента).

"В отчётном периоде 10 процентов наименее обеспеченного населения по сравнению с 10 процентами наиболее обеспеченного населения потребляло фруктов, рыбы и морепродуктов меньше в четыре раза, мясо и мясопродукты – в 3,7 раза, молоко и молочные продукты – в 3,2 раза", - сообщили аналитики.

Самый высокий уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечается в Мангистауской области – 22,9 килограмма на душу населения в квартал, самый низкий в Шымкенте – 15 килограммов.

По хлебу и крупам в I квартале на душу населения приходилось по 30,6 килограмма потребления. Самый высокий показатель в Туркестанской области – 41,1 килограмма, низкий в Алматы – 24,3 килограмма.