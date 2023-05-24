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Казахстанцы стали чаще отдыхать на отечественных курортах
Казахстанский туризм развивается - в прошлом году количество туристов выросло на 30%, а по сравнению с допандемийным периодом – в три раза. Такую статистику корреспонденту BaigeNews.kz озвучили в комитете индустрии туризма министерства культуры и спорта РК.
По информации ведомства, по итогам прошлого года количество внутренних туристов увеличилось на 1,7 миллионов человек по сравнению с 2021 годом, составив 8,6 миллионов. Это почти на два миллиона больше допандемийного уровня.
"Также наблюдается рост количества туристов, отдохнувших в отечественных курортных зонах. В сравнении с 2021 годом количество туристов увеличилось на 30%, а в сравнении с допандемийным периодом количество туристов увеличилось в три раза", - говорится в сообщении.
При этом объекты размещения оказали им услуги на 183 миллиарда тенге, что на 70 миллиардов больше итогов 2021 года и на 60 миллиардов тенге больше, чем в 2019.
Чаще всего туристы останавливаются в Алматинском горном кластере, Боровом, Мангистауской курортой зоне и на побережьях озера Алаколь.
"В прошлом году гостиницы курортных зон заработали более 102 миллиардов тенге. Объём оказанных ими услуг вырос почти в два раза в сравнении с 2021 годом, а в сравнении с допандемийным периодом показатель вырос почти в шесть раз", - отметили в комитете.
Отмечается также, что с 2019 года в курортных зонах появилось более 40 тысяч новых койко-мест. Сейчас комфортно переночевать в курортных отелях одновременно могут 106 тысяч человек.
Феномен цены, а именно почему отдых на местных курортах зачастую обходится по цене так же как и зарубежный, в комитете объяснили сезонностью - резкие климатические условия Казахстана не позволяют поставить доступный отдых на поток.
"Туристы предпочитают пляжный отдых. Если сравнивать зарубежные курорты с казахстанскими, такими, как Актау, Алаколь, Балхаш, Боровое, то их главное преимущество в длительности туристского сезона. В зарубежных курортах туристский сезон длится в среднем восемь месяцев при 95-100% заполняемости гостиниц, а в оставшиеся месяцы данный показатель составляет более 50%. В свою очередь, у нас в стране пляжный сезон длится всего три месяца, в остальное же время предприниматели несут затраты на содержание данных объектов без соответствующих доходов. При этом следует отметить, что в некоторых курортных зонах в последнее время наблюдается переход на круглогодичный режим работы", - отметили в ведомстве.
Глава казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова считает, что вопрос ценообразования - комплексный.
"Совершенно очевидно, что, если казахстанский рынок курортных зон, средств размещения не будет работать над качеством услуг, улучшать условия отдыха и работать над вопросом соотношения цена-качество, он будет терять туристов. С другой стороны, нельзя обвинять казахстанский туризм в том, что они завышают цены. Везде растут цены. На электроэнергию, воду, за текстиль мягкий, который должен быть во всех средствах размещения, за моющие средства, за продукты. У нас на все выросли цены. А как они будут работать, если не будут формировать цены в соответствии со своими расходами? Ни один предприниматель не будет работать себе в убыток", - сказала она.
Что касается стимулирования предпринимателей, одной из мер называют возмещение 10% затрат при строительстве туристских объектов.
"Данная мера позволит увеличить количество новых объектов и повысить качество услуг. Соответственно за счёт роста конкуренции повлияет на ценовую политику", - отметили в комитете туризма.
Также в госоргане напомнили о механизме "Kids Go Free", который заключается в субсидировании детского авиабилета в составе турпакета:
"По итогам первого года реализации данной программы бесплатно слетали 1500 детей. Порядка 700 семей сэкономили в совокупности 70 миллионов тенге. А экономика страны получила пять тенге за каждый вложенный один тенге. В этом году мы продолжим реализацию данной программы. Ожидается, что охват составит более двух тысяч детей".
Напомним, в Казахстане планируется внедрение механизма туристского кэшбэка вне сезона, который будет возмещать до 20% затрат.
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