Казахстанцы стали больше пить водки и меньше пива

Фото: decanter.ru

Казахстанцы начали больше пить. Причём сильнее всего это заметно в отношении крепкого алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, в первом квартале 2023 года объём реализации на внутреннем рынке составил:

Водки – 21,6 миллиона литров, что на 51,1 процента больше, чем в январе-марте 2022 года.

Коньяка – 8,2 миллиона литров. Рост относительно первого квартала предыдущего года в 2,9 раза.

Вина без учёта игристого – 8,4 миллиона литров. Рост – 17 процентов.

Игристого вина – 845,7 тысячи литров. Рост – 55,1 процента.

А вот продажи пива за год снизились на 13,5 процента, составив 151,2 миллиона литров.

Таким образом, продажи вина и коньяка идут практически один к одному, а на каждые семь литров пива уходит литр водки.

Рынок реагирует на эти показатели. Так, производители водки нарастили производство более чем в полтора раза (до 19 миллионов литров) и на 40 процентов сократили экспорт (до 328 тысяч литров). Покрыть внутренний спрос не удалось – пришлось наращивать импорт (+18,4 процента до 2,9 миллиона литров).

В случае с коньяком производство выросло в 2,6 раза (до шести миллионов тонн), а импорт – в 4,3 раза (до 4,4 миллиона). Но 2,2 миллиона литров ушло на экспорт, что в 4,1 раза больше, чем в январе-марте 2022 года.

Что касается вина, как отдельно игристого, так и в целом, то выросло и внутренне производство, и импорт, а вот экспорта почти нет – всё пьём сами.

В случае с пивом производство упало на 14,1 процента (до 137 миллионов литров), но импорт вырос (на 12,1 процента, до 18,4 миллиона литров). Так как производство упало, пришлось наращивать экспорт – в 3,8 раза, до 4,1 миллиона литров.