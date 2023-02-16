Казахстанцы собрали 3,6 миллиона долларов для помощи Турции

В Казахстане собрано свыше 3,6 миллиона долларов для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

"Собранные в Казахстане за сегодня 216 тысяч долларов США для помощи пострадавшим от землетрясения были переведены на официальный счёт AFAD. Таким образом общая сумма пожертвований превысила три миллиона 616 тысяч долларов США.

Благодарим", - отмечается в Facebook-аккаунте посольства Турции в РК.

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек, пострадали свыше 100 тысяч.