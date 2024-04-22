Казахстанцы смогут продавать излишки электроэнергии от собственных ВИЭ

Мажилис принял во втором чтении поправки по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики. Закон разработан для реализации задач, поставленных главой государства на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz.

Законом впервые вводится понятие "маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии". Под ним подразумеваются ветровые, солнечные и иные альтернативные электроэнергетические установки мощностью не более 200 МВт. Такие источники энергии малой мощности могут использовать для нужд малого и среднего бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств, а также частных и многоквартирных домов.

Нетто-потребители (физические или юридические лица, обеспечивающие полностью или частично потребление электрической энергии от собственного объекта ВИЭ) смогут продавать излишки энергоснабжающей организации. Для этого владельцу объекта ВИЭ не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Предельную цену на электроэнергию устанавливает Комитет по регулированию естественных монополий (без дифференциации по группам потребителей).

Уполномоченными органами утверждаются правила подключения маломасштабных объектов ВИЭ к общей электросети, исключающие барьеры. Также разрабатываются и утверждаются типовые договоры купли-продажи электрической энергии от нетто-потребителей.