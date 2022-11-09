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Казахстанцы смогут отменить законы и акты, нарушающие их конституционные права и свободы
Справедливость решений будет обеспечена открытостью работы Конституционного суда.
С начала следующего года в республике начнет действовать Конституционный суд, который откроет для казахстанцев новые возможности в защите своих прав и свобод. О том, как граждане смогут оспаривать конституционность не только законов, но и указов президента, и почему Конституционный суд эффективнее Конституционного Совета, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал доктор юридических наук, профессор Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева, член Комиссии по правам человека при Президенте РК, экс-судья Конституционного суда РК Сергей Ударцев.
— Сергей Фёдорович, расскажите, с какой целью был принят пакет конституционных законов, и почему эти меры нужны стране?
- Как мы знаем, 5 ноября 2022 года президентом Казахстана был подписан блок законов, направленных на укрепление правозащитных институтов. Это конституционные законы о Конституционном суде, о прокуратуре, об уполномоченном по правам человека и еще один конституционный закон и два обычных закона о внесении изменений в ряд других законов с учётом двух Посланий главы государства народу Казахстана — мартовского и сентябрьского, а также внесённых изменений и дополнений в Конституцию. Реализация этих законов будет важным шагом для укрепления системы защиты прав и свобод человека и гражданина в Казахстане. Особенно я бы выделил значение учреждения в стране Конституционного суда.
— Насколько известно, с 1992 по 1995 годы вы занимали должность судьи Конституционного суда. А это значит, что ранее в Казахстане уже существовал данный институт. Успешен ли был этот опыт?
— Да, действительно, в Казахстане в начале 1990-х действовал Конституционный суд. Нужно сказать, что он провел ряд крупных, значимых для общества дел и немало сделал для защиты прав и свобод человека и гражданина, для укрепления статуса и авторитета судебной власти нового государства, для ускорения развития законодательства в период реформ. Председателем первого Конституционного суда был доктор юридических наук, профессор, один из двух первых академиков Академии Наук Казахской ССР (позже — Республики Казахстан) Мурат Таджи-Муратович Баймаханов — известный теоретик права (самым первым академиком среди юристов был историк права С.З. Зиманов).
Но после 1995 года в стране не было Конституционного суда. В Конституции 1995 года он был заменён Конституционным Советом — органом конституционного контроля с более ограниченными полномочиями. Его деятельность в основном была сосредоточена, в соответствии с новой Конституцией, на проверке законопроектов и периодического толкования отдельных норм Конституции по запросу ограниченного количества субъектов обращения. Суды, которые могли бы обращаться в Конституционный Совет о проверке конституционности действующего законодательства, пользовались этим правом очень редко. В некоторые годы от них не было ни одного обращения.
— С первого января 2023 года в стране начнет действовать новый Конституционный суд. В чём будут заключаться его отличия от Конституционного Совета?
— Конституционный суд будет правопреемником Конституционного Совета, но с существенно более широкой компетенцией. Кроме полномочий Конституционного Совета, он сможет проверять конституционность норм законов парламента, указов президента, постановлений правительства, приказов министров и т.д. по обращениям генерального прокурора, уполномоченного по правам человека и, что особенно важно, граждан, если нормативными правовыми актами нарушены их конституционные права и свободы. Эти должностные лица и граждане не могли обращаться в Конституционный Совет и, соответственно, полномочий проверять действующее законодательство по их обращению у Конституционного Совета не было.
— Какова будет дальнейшая судьба закона, указа или иного НПА, в котором суд зафиксирует несоответствие с Конституцией РК?
— Нормативный правовой акт — закон, указ, постановление, приказ и т.д. или его часть, например, отдельная статья, несколько статей, пункт, подпункт и т. д., — если они будут признаны неконституционными, прекращают своё действие со дня принятия итогового нормативного постановления Конституционного суда по делу. При этом государственный орган не может преодолеть постановление Конституционного суда повторным принятием этого акта с таким же содержанием (пункт 2 статья 62). В статье 63 конституционного закона довольно подробно предусматриваются последствия принятия итоговых постановлений Конституционного суда для признанных неконституционными законов и международных договоров, для изменений и дополнений в Конституцию, решений судов и иных правоприменительных органов, основанных на неконституционном законе, для аналогичных положений в других нормативных правовых актах, для участков для голосования, где нарушены конституционные права граждан при выборах президента, выборах в сенат и мажилис, при референдуме.
— Получается, что с 1 января 2023 года любой гражданин Казахстана напрямую сможет подать жалобу в Конституционный суд, чтобы проверить на соблюдение конституционных прав нормы не только парламента и правительства, но даже указы президента? Какая процедура предусмотрена для этого?
— Во-первых, в обращении должно быть убедительно обосновано нарушение нормой закона, указа, постановления, приказа или других нормативных правовых актов конституционных прав и свобод данного гражданина.
Во-вторых, гражданин должен предварительно обратиться в суд общей юрисдикции или административный суд для защиты своих прав, и должно быть вынесено судебное решение, вступившее в силу, в котором суд использовал эту норму законодательства (нарушающую права гражданина) для разрешения дела. При этом в Конституционном законе предусмотрены два исключения, когда: а) можно не проходить стадию апелляции, если в нормативном постановлении Верховного суда по данной категории дел есть положение, обязывающее суд решить дело именно так, как решила первая инстанция; б) если из содержания императивной, безальтернативной и обязательной к применению нормы законодательства очевидно следует, что решение суда будет только таким, а не другим.
В-третьих, само обращение гражданина и необходимые приложения к нему должны по форме и содержанию полностью соответствовать требованиям конституционного закона по этим вопросам (пункт 2 статья 44).
Суд в составе трёх судей будет рассматривать вопрос о принятии дела к производству, затем в составе пяти судей — само дело, а наиболее сложные дела по обращению граждан — в полном составе (11 судей). В конституционном законе установлен трёхмесячный срок для рассмотрения обращений граждан.
Видимо, для адвокатов, особенно грамотных, творчески мыслящих и разбирающихся в тонкостях смысла конституционных норм и иных нормативных правовых актов, откроется новое широкое поле деятельности.
— Существует скептическое мнение о том, что Конституционный суд станет номинальной инстанцией, которая в любом случае будет лоббировать интересы госорганов, если туда обратится обычный гражданин. Как вы считаете, насколько оправданы такие опасения?
— Сомнения о лоббировании интересов Конституционным судом государственных органов при обращении в него граждан, думаю, не обоснованы. Об этом свидетельствуют и опыт Конституционного суда Казахстана 1990-х годов, и приоритет прав и свобод человека и гражданина в Конституции, которой обязан будет руководствоваться Конституционный суд, это обеспечивается и открытостью его работы, публикацией всех итоговых решений со всей их аргументацией. Но при всём этом важно, конечно, чтобы в состав Конституционного суда вошли квалифицированные и порядочные юристы, которые смогут противостоять различному давлению на них и будут руководствоваться нормами и духом Конституции, справедливостью, защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства.
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