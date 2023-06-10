Казахстанцы смогут напрямую летать из Алматы в столицу Пакистана

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Авиакомпания "SCAT" запускает пассажирские рейсы в Пакистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Планируется, что с 8 июля 2023 года в Казахстане откроются прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Лахор с частотой 2 рейса в неделю (среда и суббота) на воздушных судах типа Вoeing 737.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово- экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", — отмечают в КГА.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Президента Казахстана с премьером Пакистана, во время которого Касым-Жомарта Токаева пригласили посетить с официальным визитом Пакистан.