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Сегодня, 12:11
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99Фото: Акорда
Токаева пригласили в Пакистан
По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Обсуждены перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Стороны также отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в различных отраслях.
В ходе беседы лидеры вновь подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами.
В завершение беседы премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Пакистан с официальным визитом в любое удобное для него время.
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