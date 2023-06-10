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Акорда Сегодня, 12:11
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Сегодня, 12:11
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Фото: Акорда

Токаева пригласили в Пакистан

По инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Обсуждены перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Стороны также отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в различных отраслях.

В ходе беседы лидеры вновь подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между странами.

В завершение беседы премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Пакистан с официальным визитом в любое удобное для него время.

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Сегодня, 12:11
99
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