Казахстанцы смогут летать в Джидду прямым рейсом

Прямое авиасообщение по маршруту "Алматы-Джидда" откроется в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Как отметили в ведомстве, прямое авиасообщение между Казахстаном и Саудовской Аравией по маршруту "Алматы-Джидда" будет выполнять рейсы 2 раза в неделю.