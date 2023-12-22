Казахстанцы смогут летать в Джидду прямым рейсом
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
98Фото: Baigenews.kz
Прямое авиасообщение по маршруту "Алматы-Джидда" откроется в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Как отметили в ведомстве, прямое авиасообщение между Казахстаном и Саудовской Аравией по маршруту "Алматы-Джидда" будет выполнять рейсы 2 раза в неделю.
"Мы предлагаем местным представителям СМИ, инфлюенсерам и туристическим компаниям Саудовской Аравии посетить Казахстан в рамках информационного тура с целью демонстрации туристического потенциала страны. Это позволит гражданам Саудовской Аравии увидеть воочию живописные пейзажи природы Казахстана", - сказал Ержан Еркинбаев.
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