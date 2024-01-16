Казахстанцы смогут бесплатно учиться в Китае и Венгрии
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Казахстанцы смогут бесплатно получить высшее образование в ведущих университетах Китая и Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.
"В рамках межправительственных соглашений между министерством образования и науки РК и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по сотрудничеству, министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования казахстанцы смогут получить высшее образование в ведущих университетах. Венгрия по программе Stipendium Hungaricum на 2024-2025 учебный год предоставляет 250 грантов по программам: 110 мест на бакалавриат, 90 мест на магистратуру, 30 мест на бакалавриат+магистратура, 20 докторантура", - сообщили в ведомстве.
Китайское правительство предоставляет 155 грантов на обучение по программам: бакалавриат, магистратура, докторантура.
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