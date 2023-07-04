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  • Казахстанцы скинулись и купили квартиру детям Мейрамгуль Жиенбаевой, погибшей при пожаре в Абайской области
кадры из видео Сегодня, 15:58
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Сегодня, 15:58
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Фото: кадры из видео

Казахстанцы скинулись и купили квартиру детям Мейрамгуль Жиенбаевой, погибшей при пожаре в Абайской области

Казахстанцы собрали более 26 с половиной миллиона тенге и купили однокомнатную квартиру детям Мейрамгуль Жиенбаевой, погибшей при пожаре в Абайской области. Об этом в своём Telegtam-канале сообщила общественница Гульмира Абдрашева, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы" была единственной женщиной в числе тех, чьи жизни в начале июня забрала трагедия. Указом главы государства она, как и 13 её коллег, была посмертно награждена орденом "Құрмет" за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай.

У женщины остались двое детей, 4-летняя дочь и 15-летний сын.

"Вы поддержали идею купить 1-комнатную квартиру в Астане детям Мейрамгуль Жиенбаевой, единственной погибшей женщины при лесном пожаре в области Абай, то есть обеспечить их инвестицией, дающей большую уверенность в завтрашнем дне и дополнительный источник средств. У неё остались 4-летняя дочь и 15-летний сын. И за 22 часа, вы, мои подписчики, собрали 26 681 224, 17 тенге. Вчера, 3 июля 2023 года, была куплена квартира в центре левого берега, дом бизнес-класса ЖК Dream City, 45,2 квадрата. Стоимость 26 миллионов тенге. Полностью меблированная. Не сдавалась. Одна хозяйка. Квартира оформлена на детей в равных долях. 50/50. Отец не может распоряжаться имуществом без согласия органов опеки. И отчуждать её в пользу третьих лиц до достижения совершеннолетия детей. Также были куплены билеты на самолет для мамы Мейрамгуль, мужа и двух детей. И снята гостиница рядом с ЖК. На самолёте они летели впервые. Семья благодарит всех участников такого щедрого подарка", - написала Абдрашева в своём посте.

Видео: https://t.me/Abdrasheva_FM
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Сегодня, 15:58
1298
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