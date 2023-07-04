Казахстанцы скинулись и купили квартиру детям Мейрамгуль Жиенбаевой, погибшей при пожаре в Абайской области

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Казахстанцы собрали более 26 с половиной миллиона тенге и купили однокомнатную квартиру детям Мейрамгуль Жиенбаевой, погибшей при пожаре в Абайской области. Об этом в своём Telegtam-канале сообщила общественница Гульмира Абдрашева, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы" была единственной женщиной в числе тех, чьи жизни в начале июня забрала трагедия. Указом главы государства она, как и 13 её коллег, была посмертно награждена орденом "Құрмет" за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай.

У женщины остались двое детей, 4-летняя дочь и 15-летний сын.