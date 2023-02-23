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  • Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах на eGov
inform.kz Сегодня, 15:32
208
Сегодня, 15:32
208
Фото: inform.kz

Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах на eGov

Уведомления о штрафах будут направлять казахстанцам в личный кабинет на eGov с 1 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно закону от 6 февраля 2023 года, теперь предписание о необходимости уплаты штрафа будет считаться доставленным при направлении его в личный кабинет пользователя "электронного правительства", а также с отправлением SMS на абонентский номер.

Раньше уведомления приходили водителям только в виде SMS на мобильный номер.

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#штрафы #egov #уведомления
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:32
208
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