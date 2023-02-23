Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах на eGov

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Уведомления о штрафах будут направлять казахстанцам в личный кабинет на eGov с 1 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно закону от 6 февраля 2023 года, теперь предписание о необходимости уплаты штрафа будет считаться доставленным при направлении его в личный кабинет пользователя "электронного правительства", а также с отправлением SMS на абонентский номер.

Раньше уведомления приходили водителям только в виде SMS на мобильный номер.