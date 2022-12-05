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  • Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ
otyrar.kz Сегодня, 16:06
109
Сегодня, 16:06
109
Фото: otyrar.kz

Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ

Казахстанцы повторно вкладывают деньги в финансовые пирамиды, фигурирующие в уголовных делах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

"В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают нечистые на руку люди, которые используют раскрученные наименования, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности", - говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовых пирамид V Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian Crocus, B2B Jewelry, "ПК Елімай-2019", "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал-168", "Нарымбетова", Hermes-LTD и другие, но граждане РК продолжают вкладывать в компании деньги, принимая их рекламные акции за честный вид заработка. В АФМ пояснили, что эти компании прикрываются различными видами деятельности от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости.

"Призываем граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финпирамиды, просим незамедлительно сообщить в Агентство по финансовому мониторингу", - обратились в АФМ к казахстанцам.

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#АФМ #финансовая пирамида #мошенничество
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:06
109
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