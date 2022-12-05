Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ

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Казахстанцы повторно вкладывают деньги в финансовые пирамиды, фигурирующие в уголовных делах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают нечистые на руку люди, которые используют раскрученные наименования, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовых пирамид V Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian Crocus, B2B Jewelry, "ПК Елімай-2019", "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал-168", "Нарымбетова", Hermes-LTD и другие, но граждане РК продолжают вкладывать в компании деньги, принимая их рекламные акции за честный вид заработка. В АФМ пояснили, что эти компании прикрываются различными видами деятельности от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости.