Казахстанцы приняли участие в церемонии открытия IV зимней юношеской Олимпиады

В провинции Канвон Южной Кореи прошла торжественная церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады. Флаг Казахстана на ней пронесли конькобежка Кристина Шумекова и шорт-трекист Ерасыл Шынгысхан, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие состоялось на вмещающем восемь тысяч человек Дворце спорта "Купол Ёнпон". На этой арене проходили церемонии открытия и закрытия зимних Азиатских игр 1999 года.

Участников поприветствовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и глава МОК Томас Бах.

Делегация Казахстана вышла на арену 57-й по счету из 78 стран-участниц.

На юношеской Олимпиаде выступит 41 атлет из Казахстана. Они будут защищать честь страны в девяти дисциплинах пяти видов спорта.

Всего в соревнованиях примут участие 1 802 спортсмена из 78 стран мира.

Первые старты для наших соотечественников состоятся 20 января в биатлоне, прыжках с трамплина, шорт-треке, хоккее 3×3.