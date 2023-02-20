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Казахстанцы пожертвовали в фонд помощи Турции почти три миллиона долларов
Национальная сеть волонтёров продолжает отправку гуманитарной помощи в Турцию. В пострадавшую от землетрясения страну направили ещё восемь тонн товаров, передаёт BaigeNews.kz.
На счету Национальной волонтёрской сети собралось также более 100 миллионов тенге.
"В регионах собрано 660 тонн гуманитарной помощи, из них 500 тонн уже направили в Турцию. Также казахстанцы отправили более 150 юрт", - сообщили в МИОР.
Больше всего товаров собрали в Жамбылской области - 400 тонн. На втором месте Алматинская область - 68 тонн. Далее следуют Алматы и Шымкент с показателем - по 50 тонн.
Внесли свой вклад и этнокультурные центры, собрав 125 миллионов тенге. При поддержке этнокультурных объединений в Турцию направлены предметы первой необходимости на сумму 54 миллионов 448 тысяч тенге.
Посольство Турции в Казахстане сообщило, что в фонд AFAD казахстанцы пожертвовали около трёх миллионов долларов.
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