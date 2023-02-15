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Иллюстративное фото Сегодня, 19:21
103
Сегодня, 19:21
103
Фото: Иллюстративное фото

Казахстанцы не могут вылететь за рубеж из-за забастовки профсоюзов в Германии

Забастовка профсоюзов в Германии повлияла на расписание авиарейсов из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Авиакомпания Air Asatna отменила несколько вылетов.

"В связи с забастовкой немецких профсоюзов в аэропортах Германии рейс КС921/КС 922 Астана-Франкфурт-Астана 17 февраля отменяется. Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 10 марта включительно", - сообщили в авиакомпании.

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#авиарейсы #забастовка #Германия
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:21
103
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