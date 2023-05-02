"Казахстанцы не хотят экономить воду" - Смаилов предложил ввести новую тарифную политику

Фото: zakon.kz

Одна из причин проблем с водоснабжением в стране - это необдуманное потребление воды гражданами, считают в правительстве. Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что даже в столице отмечаются перебои с водой, передаёт BaigeNews.kz.

"В данном контексте особую роль должно занимать бережливое водопотребление. К сожалению, многие граждане не хотят экономить воду. Решению данной проблемы должны послужить цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование. Все эти моменты необходимо предусмотреть при подготовке нового Водного кодекса и программных документов", - сообщил он на заседании правительства.

По словам Смаилова, сегодня требуется решение вопрос по обеспечению более 600 тысяч казахстанцев питьевой водой. Сейчас по республике доступ к централизованному водоснабжению составляет: в городах - 98%, в селах 94%.

"Кроме того, имеется ряд системных проблем, которые еще не нашли своего решения. К примеру, в ряде регионов затягивается работа по строительству водоочистных сооружений. В Акмолинской области эта работа растянулась на 10 лет. Не везде своевременно начаты поисково-разведочные работы. В Карагандинской области только проводятся конкурсные процедуры", - сказал глава правительства.

Он отметил, что остаются нерешенными вопросы завершения "долгостроев" по проектам питьевого водоснабжения. Яркие примеры – Эскулинский водовод в Улытауской области, Талапский водопровод в Кызылординской области, Пресновский водопровод и вторая очередь Соколовского водопровода в Северо-Казахстанской области.

Из-за их незавершенности около 220 тысяч человек не обеспечены централизованным водоснабжением.

"Множество случаев перебоев с водой возникают по причине изношенности инфраструктуры и ее несвоевременной модернизации. Так, в апреле из-за порыва магистральной трубы на несколько дней без питьевой воды остался целый город Балхаш. В результате падения водонапорной башни село Андроновка Абайской области осталось без водоснабжения. Порыв в Семее оставил без воды более 70 домов. Также из-за аварии на магистральном трубопроводе без водоснабжения остались 11 населенных пунктов Акмолинской области. И это лишь некоторые данные только за один месяц", - заявил Алихан Смаилов.

К решению всех этих проблем необходимо подходить комплексно, подчеркнул премьер-министр. Он поручил министерству индустрии совместно с министерством экологии и акиматами регионов провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в стране и в месячный срок внести в правительство перечень объектов с высоким риском аварийности.

"В целях рационального водопотребления министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии и экологии поручаю в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду. При этом важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования", - сообщил он.

Минэкологии совместно с акиматами регионов до конца года дали задание обеспечить завершение всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению.