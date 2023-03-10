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Казахстанцы могут предъявить цифровое удостоверение для голосования 19 марта
Казахстанцы могут предъявить цифровое удостоверение на избирательных участках 19 марта, передаёт BaigeNews.kz.
"Цифровые документы являются аналогом оригинала документа. Граждане могут предъявить электронную версию оригинала документа, удостоверяющего личность избирателя, воспользовавшись цифровыми документами через приложение eGov Mobile. Также цифровой документ доступен в мобильных приложения kaspi.kz и halykbank.kz", - сообщается в официальном Instagram-аккаунте портала Egov.kz.
19 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы депутатов мажилиса.
По состоянию на 26 февраля число зарегистрированных избирателей в Казахстане составляло 12 032 550 человек. Избиратели, которые не могут проголосовать на участке по месту своего постоянного проживания в день выборов, могут обратиться в акиматы с просьбой включить их в соответствующий список избирателей по месту своего временного проживания не позднее, чем за 30 дней до дня выборов.
Кроме того, в течение 15 дней со дня выборов избиратели могут запросить открепительное удостоверение для голосования (ОУГ), которое позволяет им голосовать на любом избирательном участке. Для избирателей с проблемами, связанными со здоровьем, и в отдалённых районах предусмотрены условия для мобильного голосования.
Специальные избирательные участки созданы в соответствии с требованиями закона. Имеющие право голоса избиратели, не включённые в список избирателей, которые могут подтвердить свое проживание на территории участка, могут быть добавлены соответствующей участковой избирательной комиссией в список избирателей до или в день выборов.
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