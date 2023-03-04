В Казахстане зарегистрировано более 12 миллионов избирателей

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В промежуточном отчёте, который опубликовало Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, уделили внимание процессу регистрации казахстанского избирателя, передаёт BaigeNews.kz.

В организации напомнили, что все граждане старше 18 лет имеют право голосовать, за исключением тех, кто признан недееспособным по решению суда вследствие инвалидности умственного или психологического характера, и тех, кто отбывает тюремное заключение, независимо от тяжести совершённого преступления.

"Регистрация избирателей является пассивной и основана на постоянном месте жительства. Списки избирателей составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основе данных государственного реестра актов гражданского состояния. Дважды в год, к 1 января и 1 июля, акиматы представляют обновлённые списки избирателей соответствующим ТИК, и ТИК сверяют списки с реестром, который ведет ЦИК. В случае несоответствий или дублирования ТИК могут обратиться в акиматы с просьбой внести изменения. Акиматы представили списки избирателей в УИК до 26 февраля. В течение двух недель, начиная с 4 марта, избиратели могут проверять свои данные и запрашивать разъяснения на избирательных участках", — говорится в докладе.

Отмечается, что по состоянию на 26 февраля число зарегистрированных избирателей составляло 12 032 550 человек. Избиратели, которые не могут проголосовать на участке по месту своего постоянного проживания в день выборов, могут обратиться в акиматы с просьбой включить их в соответствующий список избирателей по месту своего временного проживания не позднее, чем за 30 дней до дня выборов.

Кроме того, в течение 15 дней со дня выборов избиратели могут запросить открепительное удостоверение для голосования (ОУГ), которое позволяет им голосовать на любом избирательном участке. Для избирателей с проблемами, связанными со здоровьем, и в отдаленных районах предусмотрены условия для мобильного голосования.

Специальные избирательные участки созданы в соответствии с требованиями закона. Имеющие право голоса избиратели, не включенные в список избирателей, которые могут подтвердить свое проживание на территории участка, могут быть добавлены соответствующей участковой избирательной комиссией в список избирателей до или в день выборов.

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты назначены на 19 марта.

Полный текст отчёта Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека можно прочитать здесь.