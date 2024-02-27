Казахстанцы купили рекордное количество евро в январе
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В январе нетто-продажи европейской валюты в казахстанских обменниках составили 21,6 млрд тенге, что является максимальным значением с мая 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
"По сравнению с декабрем показатель вырос на 67%, по сравнению с январем 2023-го – на 55%, при параллельном некотором укреплении среднемесячного курса к обоим периодам", - говорится в сообщении.
По данным ПКБ, около 40% всего нынешнего спроса обеспечил один город, Алматы, где объемы нетто-продаж опять же оказались самыми высокими с мая.
"На доллары спрос по сравнению с декабрем снизился на 20% до 190 млрд тг, и такое падение, судя по трендам последних лет, может быть сезонным. В годовом же выражении тут рост, +62%. Курс доллара, опять же, в этом январе был ниже значений и декабря, и января 2023 года", - отметили аналитики.
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