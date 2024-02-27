Казахстанцы купили рекордное количество евро в январе

В январе нетто-продажи европейской валюты в казахстанских обменниках составили 21,6 млрд тенге, что является максимальным значением с мая 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

"По сравнению с декабрем показатель вырос на 67%, по сравнению с январем 2023-го – на 55%, при параллельном некотором укреплении среднемесячного курса к обоим периодам", - говорится в сообщении.

По данным ПКБ, около 40% всего нынешнего спроса обеспечил один город, Алматы, где объемы нетто-продаж опять же оказались самыми высокими с мая.