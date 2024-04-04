Казахстанцы ежедневно обмениваются информацией по паводкам с Росгидрометом

Из-за формирования на территории России паводкового стока по рекам Жайык, Большой и Малый Узень, Шаган и Дерколь Министерство водных ресурсов и ирригации РК ежесуточно обменивается гидрологическими данными с Росгидрометом, передаёт BaigeNews.kz.

Для оперативного реагирования также ведётся постоянный обмен информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей.

"Так как сток из России влияет на уровень всех пяти рек, мы регулярно обмениваемся информацией с нашими российскими коллегами. Это помогает получить полную картину происходящего, оценить все риски и провести необходимые мероприятия по пропуску паводковых вод, а также информировать акиматы и ДЧС", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, с паводковой обстановкой в ЗКО ознакомился президент Казахстана.