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Сегодня, 11:11
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332Фото: ubr.ua
Казахстанцев начали массово увольнять в Южной Корее
После преступления, наделавшего много шума в Стране утренней свежести, наши соотечественники попали в немилость, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пост в Instagram @korea_komek.
"Преступление казахстанцев вызвало общественный резонанс в Южной Корее. За последние два дня 23 наших соотечественников в Южной Корее уволили из-за гражданства. Об этом сообщили наши соотечественники-резиденты в сети WhatsApp", - говорится в публикации.
Напомним, казахстанцы сбежали с территории аэропорта Инчхон, несмотря на запрет на въезд в страну. По законам Южной Кореи одному из беглецов грозит 15 лет тюрьмы.
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