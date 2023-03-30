Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Instagram/korea_komek

Казахстанцы, сбежавшие с территории аэропорта Инчхон, несмотря на запрет на въезд в страну, находятся под стражей, передаёт BaigeNews.kz.

Выяснилось, что один из них 2002, другой - 2005 года рождения. Оба - уроженцы Туркестанской области, сообщается на странице "Korea_Komek". Они прилетели в Корею из Узбекистана 25 марта. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации. Ожидая обратный рейс, они, недолго думая, перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлётно-посадочной полосы и сбежали.

По словам беглецов, они прилетели в Корею на заработки для содержания своих семей. Их обвинили в незаконном пересечении границы и бегстве.

Одного казахстанца должны депортировать домой в ближайшее время. Второй проведёт три месяца в южнокорейской тюрьме. По законам страны ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К слову, преступление казахстанцев вызвало общественный резонанс в Южной Корее. За последние два дня 23 наших соотечественников в Южной Корее уволили из-за гражданства.