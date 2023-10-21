Казахстанцев будут штрафовать за передачу телефонных номеров другим лицам

Казахстанцев будут штрафовать за передачу другим лицам купленных SIM-карт для мобильных телефонов, передаёт BaigeNews.kz.

Для этого разработан проект поправок в Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП), сообщил заместитель главы МВД Игорь Лепёха.

"До настоящего времени ответственности за незаконную передачу абонентского номера другим лицам не существовало, что фактически позволяло гражданам беспрепятственно совершать в том числе и такие действия (покупка и передача SIM-карт мошенникам - авт.). В настоящее время этот пробел устраняется", - сообщил вице-министр на парламентских слушаниях в мажилисе.

Если поправки в КоАП будут утверждены, то физическим лицам грозит штраф в размере до 50 МРП за передачу купленных SIM-карт другим лицам.

Одновременно МЦРИАП разработал поправки в правила оказания услуг связи, согласно которым при регистрации телефонных номеров граждан обяжут проходить биометрию. Эта мера повысит гражданскую ответственность и позволит навести порядок в сфере пользования услугами сотовой связи, считают в МВД.

Эти меры принимаются для борьбы с интернет-мошенниками, которые в основном звонят казахстанцам из-за рубежа. Несмотря на то, что в Казахстане блокируют звонки на мобильный телефон с подменных номеров, преступники нашли пути обхода, говорит Игорь Лепёха.

"Они стали использовать номера казахстанских сотовых компаний. Все те же самые дропы за вознаграждение оформляют электронные SIM-карты на себя и передают их номера мошенникам, с помощью которых последние регистрируются в WhatsApp. После мошенники через мессенджер звонят потерпевшим, при этом их местонахождение определить затруднительно", - рассказал Лепёха.

Второй путь обхода ограничений - мошенники устанавливают программы IP и SIP-телефонии на компьютер или смартфон. Далее при помощи дополнительных приложений (наподобие Gargona) осуществляют подмену своего номера. Эти манипуляции обеспечивают преступнику анонимность и их местонахождение невозможно определить.