Казахстанцам обещают дождливые выходные

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Синоптики опубликовали прогноз погоды на последние три дня июля, с 29 по 31 число. Согласно прогнозу, казахстанцев ждут дождливые выходные с сохранением в некоторых регионах жаркой погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение "Казгидромета".

В ближайшие дни синоптическую ситуацию над Казахстаном по-прежнему будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром.

Так, 29 июля в зоне сильных осадков окажутся восточные и юго-восточные регионы страны. Весь период в Актюбинской области, 31 июля в Жамбылской области ожидается очень сильная жара 40-43 градуса.