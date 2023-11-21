Принять дополнительные меры по профилактике бытового насилия предложила Аида Балаева

Министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на заседании Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, предложила принять дополнительные меры по профилактике бытового насилия, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас есть координационный совет по обеспечению законности, правопорядка. Мы все заинтересованы, чтобы количество преступлений снизилось, достичь нулевую терпимость. Поэтому, может быть, при координационном совете нужно создать какую-то подгруппу по профилактике?" - сказала Аида Балаева.

Спикер отметила, что представляет министерство культуры и информации и является председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

"По комиссии мы проводим большую работу, направляем в регионы рекомендации, алгоритмы. Получается на центральном уровне мы друг друга контролируем, заслушиваем. А что происходит на местах? Практически всю эту статистику (о бытовом насилии – Прим.ред.) дают регионы, и как в этом направлении ведётся работа, мы заслушиваем только в цифрах. Важно, чтобы мы координировали работу всех государственных органов", - сказала Аида Балаева на координационном совете в Генеральной прокуратуре.

Ранее генеральный прокурор Берик Асылов, выступая на заседании Координационного совета, прокомментировал резонансное убийство Салтанат Нукеновой. Он отметил, что казахстанцы подписали петицию по усилению защиты от семейно-бытового насилия.