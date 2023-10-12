Казахстанцам хотят предоставить право выкупа арендуемого по госпрограмме жилья
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Глава Минпромышленности на брифинге в ведомстве рассказал, как казахстанцы смогут выкупить жильё, которое взяли в аренду по госпрограммам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Министерство промышленности и строительства презентовало законодательные поправки в Правительство. Правительством поправки были переданы в Мажилис. Есть законодательные изменения, которые в нормативно-правовой базе Министерства. Первоочередное право будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах. Предварительно определили сроки – люди, которые живут 5 лет, смогут претендовать на выкуп жилья, которое находится у них в аренде", - сообщил Канат Шарлапаев.
Между тем, по его словам, на сегодня есть большой вопрос по стоимости.
"Понятно, что очень большой вопрос по стоимости. Но сейчас мы ведём консультации, чтобы обеспечить выкуп жилья по балансовой стоимости, нежели по рыночной. Пока об окончательном воплощении в жизнь этого механизма говорить ещё рано. Мы только передали на рассмотрение в Мажилис. Я надеюсь, что эта поправка найдет поддержку в мажилисе и мы сможем дать такую возможность людям", - резюмировал министр.
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