Казахстанцам хотят предоставить право выкупа арендуемого по госпрограмме жилья

Глава Минпромышленности на брифинге в ведомстве рассказал, как казахстанцы смогут выкупить жильё, которое взяли в аренду по госпрограммам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Министерство промышленности и строительства презентовало законодательные поправки в Правительство. Правительством поправки были переданы в Мажилис. Есть законодательные изменения, которые в нормативно-правовой базе Министерства. Первоочередное право будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах. Предварительно определили сроки – люди, которые живут 5 лет, смогут претендовать на выкуп жилья, которое находится у них в аренде", - сообщил Канат Шарлапаев.

Между тем, по его словам, на сегодня есть большой вопрос по стоимости.