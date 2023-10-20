Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане могут отменить микрокредиты до зарплаты, сообщила на пленарных слушаниях в мажилисе председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передаёт BaigeNews.kz.
"На фоне роста проблемной задолженности среди молодёжи предлагается ввести требование, что выдача кредитов гражданам не достигшим 21 года будет осуществляться только при наличии официальных доходов", сказала Абылкасымова.
По её словам, проблемные онлайн-микрокредиты - у 297 тысяч человек на сумму 37 миллиардов тенге. Они выдаются дистанционно, зачастую без проведения надлежащей идентификации заёмщика и оценки его платежеспособности. Всего общий объём кредитов физлиц составляет 18 триллионов тенге, количество заёмщиков более восьми миллионов человек.
"В сегменте потребительского кредитования наблюдается рост за последние три года. Согласно данным Национального банка, среднегодовой рост беззалоговых потребительских кредитов с 2021 года составил 33%, за восемь месяцев 2023 года портфель потребительских кредитов составил более 9,2 триллиона тенге. Уровень проблемных займов банков второго уровня составил 5,2%. Количество заёмщиков с просроченным кредитом составило 516 тысяч человек или семь процентов от общего числа заёмщмков", - сказала Абылкасымова.
Самое читаемое
- Ярмарки будут проходить по новому адресу в Астане
- Казахстан - самый крупный партнёр проекта "Один пояс, один путь" в ЦА – российский эксперт
- Мы можем сделать казахстанский никель в десятки раз дороже, но нам его не дают – ученый
- "Я думаю и говорю по-казахски": как сложилась судьба одной из "Трех Татьян"
- Крыса спряталась в детской коляске и напала на женщину в Павлодаре