Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты

В Казахстане могут отменить микрокредиты до зарплаты, сообщила на пленарных слушаниях в мажилисе председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передаёт BaigeNews.kz.

"На фоне роста проблемной задолженности среди молодёжи предлагается ввести требование, что выдача кредитов гражданам не достигшим 21 года будет осуществляться только при наличии официальных доходов", сказала Абылкасымова.

По её словам, проблемные онлайн-микрокредиты - у 297 тысяч человек на сумму 37 миллиардов тенге. Они выдаются дистанционно, зачастую без проведения надлежащей идентификации заёмщика и оценки его платежеспособности. Всего общий объём кредитов физлиц составляет 18 триллионов тенге, количество заёмщиков более восьми миллионов человек.