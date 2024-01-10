Казахстанской сборной вручили талисман юношеской Олимпиады

Посол Южной Кореи вручил талисман юношеской Олимпиады и пожелал спортсменам Казахстана успехов в предстоящем соревновании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Как сообщили в ведомстве, глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-Ик. Посол выразил заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном в сфере туризма и спорта.

Стороны обсудили предстоящие игры, и Чжо Тэ-Ик вручил талисман юношеской Олимпиады и пожелал спортсменам Казахстана успехов в предстоящем соревновании.