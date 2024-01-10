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Казахстанской сборной вручили талисман юношеской Олимпиады

Сегодня, 10:17
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Министерство туризма и спорта РК Сегодня, 10:17
Сегодня, 10:17
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Фото: Министерство туризма и спорта РК

Посол Южной Кореи вручил талисман юношеской Олимпиады и пожелал спортсменам Казахстана успехов в предстоящем соревновании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Как сообщили в ведомстве, глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-Ик. Посол  выразил заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном в сфере туризма и спорта.

Стороны обсудили предстоящие игры, и Чжо Тэ-Ик вручил талисман юношеской Олимпиады и пожелал спортсменам Казахстана успехов в предстоящем соревновании.

"Мы уверены, что талисман юношеской зимней Олимпиады в Канвоне найдет свое место в офисе нашего штаба и принесет удачу нашим спортсменам, которые примут участие в главном старте четырехлетия среди юношей", - сказал Ермек Маржикпаев.

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