Казахстанско-индийский университет могут открыть в Алматы

Фото: телеграм-канал Министерства науки и высшего образования

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек встретился с представителями International Academy of Medicine and Sciences (Международная академия медицины и науки), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал ведомства.

"Генеральный директор академии Наджхаван Рупал предложил открыть университет информационных технологий с двудипломной (Казахстан — Индия) программой обучения в Алматы. Стороны обсудили перспективы развития академического сотрудничества в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. Кроме того, компания намерена построить в стране поликлиники и фармацевтические заводы", — сообщает канал.

В свою очередь, Саясат Нурбек рассказал главе международной академии о порядке открытия и регистрации учебных заведений, а также выразил готовность к установлению партнерских связей со стороны министерства. Также министр отметил, что академии следует построить достаточное количество общежитий для студентов.