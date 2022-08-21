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телеграм-канал Министерства науки и высшего образования Вчера, 12:03
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Фото: телеграм-канал Министерства науки и высшего образования

Казахстанско-индийский университет могут открыть в Алматы

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек встретился с представителями International Academy of Medicine and Sciences (Международная академия медицины и науки), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал ведомства. 

"Генеральный директор академии Наджхаван Рупал предложил открыть университет информационных технологий с двудипломной (Казахстан — Индия) программой обучения в Алматы. Стороны обсудили перспективы развития академического сотрудничества в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. Кроме того, компания намерена построить в стране поликлиники и фармацевтические заводы", — сообщает канал. 

В свою очередь, Саясат Нурбек рассказал главе международной академии о порядке открытия и регистрации учебных заведений, а также выразил готовность к установлению партнерских связей со стороны министерства. Также министр отметил, что академии следует построить достаточное количество общежитий для студентов.

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#высшее образование #Алматы #Индия
Вчера, 12:03
466
Журналист

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