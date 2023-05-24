Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно стартовал на "Ролан Гаррос"

Фото: sports.kz

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов, занимающий 147-ую позицию в мировом рейтинге, провёл дебютный матч квалификации Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В игре с канадским теннисистом Габриэлем Диалло (146-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счётом 6:4, 7:6. Матч продлился один час и 52 минуты.

Во время игры Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил три двойные ошибки, а также выиграл девять очков и девять геймов подряд.

Отметим, что 22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой страны в мировом рейтинге после Александра Бублика (48-я позиция АТР).