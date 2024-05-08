Казахстанский теннисист сыграет с призёром Олимпиады из России

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (60-е место в рейтинге ATP) узнал своего следующего соперника на турнире серии "Мастерс" в Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во втором круге Шевченко встретится с россиянином Кареном Хачановым (18-е место). Он является серебряным призером Олимпиады-2020 в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. Шевченко и Хачанов встречались между собой один раз — в прошлом году, на турнире в Меце (Франция). Тогда казахстанец в четвертьфинале неожиданно обыграл своего соперника в двух сетах — 6:4, 6:4.

Что касается турнира в Риме, то Александр Шевченко стартовал с уверенной победы над венгром Фабианом Марожаном (36-е место) — 6:3, 6:2.