open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанский теннисист прошёл в полуфинал Челленджера в Испании
Пресс-служба ФТК Сегодня, 10:46
172
Фото: Пресс-служба ФТК

Казахстанский теннисист прошёл в полуфинал Челленджера в Испании

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов победил полуфиналиста Уимблдона и вышел в полуфинал Челленджера в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

В четвертьфинале турнира серии Челленджер в испанской Севилье в матче с Ежи Яновичем из Польши казахстанец одержал уверенную победу 6:3, 6:2. Поляк в своё время был 47-й ракеткой мира, играл в полуфинале Уимблдона-2013, уступив тогда лишь будущему чемпиону Энди Маррею. Также он является обладатель Кубка Хопмана (2015 год) в составе национальной сборной Польши.

В полуфинале соревнования Тимофей сразиться с первой ракеткой турнира испанцем Бернабе Сапата Миральесом, занимающим 79 место в рейтинге АТР. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#теннис #соревнования #Испания
Сегодня, 10:46
172
Журналист

Рекомендуем

Наверх