Казахстанский теннисист прошёл в полуфинал Челленджера в Испании

Фото: Пресс-служба ФТК

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов победил полуфиналиста Уимблдона и вышел в полуфинал Челленджера в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

В четвертьфинале турнира серии Челленджер в испанской Севилье в матче с Ежи Яновичем из Польши казахстанец одержал уверенную победу 6:3, 6:2. Поляк в своё время был 47-й ракеткой мира, играл в полуфинале Уимблдона-2013, уступив тогда лишь будущему чемпиону Энди Маррею. Также он является обладатель Кубка Хопмана (2015 год) в составе национальной сборной Польши.

В полуфинале соревнования Тимофей сразиться с первой ракеткой турнира испанцем Бернабе Сапата Миральесом, занимающим 79 место в рейтинге АТР.