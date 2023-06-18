Фото: 24.kz

Казахстанский скульптор стал победителем престижной премии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Музей Эрарта в Санкт-Петербурге впервые присудил премию в области современного искусства по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. В смотре участвовали работы 60 художников.

В экспозицию "Эрарта Премии-2023" вошли произведения самых разных направлений современного искусства. Зрители могли увидеть живопись, графику, скульптуры, инсталляции, фото- и видеоарт. На протяжении четырёх месяцев посетители выставки голосовали за понравившиеся работы. По итогам автор из Казахстана Тамерлан Тлес набрал наибольшее количество голосов.

"Эта работа, на самом деле, была сделана очень большим количеством мастеров, профессионалами своего дела, каждый из которых вложил частичку себя, частичку души в эту работу. Поэтому, я думаю, это и послужило ключевым моментом для нашей победы", — отметил скульптор Тамерлан Тлес.